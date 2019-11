Atalanta, i possibili scenari: per sperare negli ottavi bisogna vincere

© foto di www.imagephotoagency.it

A molti non piace giocare con la calcolatrice a portata di mano, ma a due giornate dalla fine devi assolutamente prendere il foglio dei calcoli e capire quali sono tutte le possibili combinazioni per poter raggiungere l'obiettivo. Quattro squadre, due posti per passare agli ottavi: l’Atalanta sa benissimo che servirà vincere per poter sperare nell’impresa. Tre i possibili scenari, oggi ci si gioca praticamente tutto nel match di San Siro contro la Dinamo Zagabria.

OBIETTIVO TRE PUNTI - In questa situazione serve davvero poco sperare in qualche risultato incrociato: l’Atalanta, se vuole credere ancora nel passaggio del turno, deve assolutamente vincere. Non solo, deve sperare in una vittoria o in un pareggio del Manchester City. Meglio un successo, in questo modo i nerazzurri andrebbero ad un solo punto da Shakhtar e Dinamo, riaprendo tutto il discorso qualificazione. Uno scenario quasi impensabile dopo le prime tre sconfitte in questa Champions League. Il pareggio tra ucraini e inglesi non cambia nulla, ad ogni modo la squadra di Gasperini ha l’obbligo di conquistare sei punti nelle ultime due gare.

PARI O SCONFITTA, COSA SUCCEDE? - Una sconfitta questa sera vorrebbe dire eliminazione diretta anche dall’Europa League, il peggior male per la compagine orobica. Anche in caso di successo del City i nerazzurri non riuscirebbero più a colmare il gap con gli ucraini. Il pareggio, invece, potrebbe comunque lasciare aperta la porta ai nerazzurri. Per superare lo Shakhtar (sempre considerando la sconfitta contro il City) servirebbe un successo fuori casa con almeno due reti di scarto. In caso di doppio pareggio nelle due gare del girone, l’Atalanta verrebbe comunque eliminata. La squadra di Gasperini deve vincere (se possibile anche in maniera convincente) e sperare in una "non sconfitta" del Manchester City. Intrecci, numeri e tanti calcoli: la qualificazione si gioca anche con l’aiuto di un buon libro di matematica.