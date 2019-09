Atalanta, i voti al mercato: rosa con più qualità. Ma manca un vice Ilicic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque colpi precisi, studiati, calibrati. Buoni per ampliare numericamente e qualitativamente la rosa, ma pure per regalare qualche alternativa tattica in più a mister Gasperini. L'Atalanta, nomi alla mano, esce rinforzata da questa lunga e impegnativa campagna acquisti. E l'obiettivo, manco a dirlo, è quello di confermarsi in Serie A e provare a stupire in Champions League in un girone sì difficile, ma tutto sommato alla portata della (migliore) Dea. La campagna acquisti è stata caratterizzata da un'asse forte e consolidata col Siviglia di Monchi: una volta capito che la nuova Fiorentina non avrebbe riscattato Luis Muriel gli uomini mercato bergamaschi si sono gettati a capofitto sul colombiano aggiungendo alla rosa un interprete offensivo che per caratteristiche sembra perfetto per i movimenti del Gasp. Ma dagli andalusi sono arrivati anche l'esterno mancino Guilherme Arana e Simon Kjaer, centrale danese che ha preso il posto del misterioso Skrtel. Gli altri due colpi sono la conferma, importante, di Pasalic dal Chelsea e il talentuoso Ruslan Malinovskyi. All'appello manca probabilmente un vice Ilicic, da qui i tentativi delle scorse settimane per Trincao e Luan.

In uscita tantissime operazioni concluse, ma poche riguardanti veri e propri titolari. L'unica cessione di spessore può considerarsi quella di Mancini alla Roma.

Operazioni in entrata, VOTO 6

Simon Kjaer (Siviglia)

Gulherme Arana (Siviglia)

Ruslan Malinovskyi (Genk)

Mario Pasalic (Chelsea)

Luis Muriel (Siviglia)

Operazioni in uscita, VOTO 7

Etrit Berisha (SPAL)

Federico Mattiello (Cagliari)

Gianluca Mancini (Roma)

Dejan Kulusevski (Parma)

Andreas Cornelius (Parma)

Marco D'Alessandro (SPAL)

Arkadiusz Reca (SPAL)

Boris Radunovic (Hellas Verona)

Matteo Pessina (Hellas Verona)

Christian Capone (Perugia)

Marco Carraro (Perugia)

Marco Tumminello (Pescara)

Filippo Melegoni (Pescara)

Andrea Colpani (Trapani)

Marco Carnesecchi (Trapani)

Gaetano Monachello (Pordenone)

Luca Vido (Crotone)

Marco Varnier (Pisa)

Luca Valzania (Cremonese)

Nicolas Haas (Frosinone)

Alessandro Mallamo (Juve Stabia)

Enrico Del Prato (Livorno)