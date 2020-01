© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova idea per rinforzare l'attacco in casa Atalanta. Al club nerazzurro, scrive la 'Gazzetta dello Sport', piace Gianluca Caprari della Sampdoria, calciatore che ha una valutazione che si aggira sui dieci milioni di euro. E' lui l'alternativa a Matteo Politano, che sarebbe per Gasperini il perfetto vice Gomez (o Ilicic) ma 'paga' un ingaggio troppo alto, da circa due milioni di euro a stagione.

Intanto, nei prossimi giorni verrà ufficialmente riscattato dal Chelsea Mario Pasalic per 15 milioni di euro. Grazie alle prestazioni fornite negli ultimi mesi il centrocampista croato ha ora una valutazione almeno doppia.