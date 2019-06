Atalanta, idea Defrel per l'attacco. La Samp potrebbe non riscattarlo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione e il nome di Gregoire Defrel è da tenere in considerazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport qualora la Sampdoria decida di non riscattarlo il francese, dopo essere tornato alla Roma, potrebbe andare a Bergamo, diventando una delle alternative di Gasperini per il reparto offensivo.