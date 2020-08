Atalanta, idea Romero per la difesa. Ma la Juve chiede troppo: 25 milioni

vedi letture

L'Atalanta sonda Cristian Romero, ma il prezzo non è quello giusto. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i nerazzurri avrebbero bussato alla porta della Juventus per il giovane difensore, in prestito al Genoa nell'ultima stagione. Troppo alta la richiesta dei bianconeri: 25 milioni di euro, a queste cifre la Dea, che riscatterà Caldara per 15 milioni e ha Sutalo in rampa di lancio, non approfondirà la questione. A centrocampo spunta invece Orel Mangala, classe '98 dello Stoccarda.