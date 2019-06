Atalanta, ieri incontro per Barrow. Probabile cessione in prestito

Nella giornata di ieri, secondo la Gazzetta dello Sport, a Zingonia è andato in scena un colloquio fra il direttore sportivo dell'Atalanta Giovanni Sartori e Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow. L'idea emersa nel faccia a faccia è quella di valorizzare l'attaccante mandandolo via in prestito la prossima stagione, con la società bergamasca che non ha intenzione di prendere in considerazione la cessione a titolo definitivo. Al momento comunque non sembrano esserci squadre favorite nella corsa al gambiano dopo gli interessi datati di Borussia Dortmund, Stoccarda e Empoli e il no alla proposta belga del Sint Truiden.