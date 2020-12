Atalanta, il dg Marino: "Le frizioni? Oggi conta solo il club. Niente individualismi"

vedi letture

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato a Sky prima della sfida contro l'Ajax. "Come a Kharkiv? La qualificazione sarebbe un risultato storico, unico. Le frizioni? Oggi, come ieri c'e solo un obiettivo. L'Atalanta. Non c'è spazio per il singolo, niente individualismi".