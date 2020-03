Atalanta, il futuro della porta si chiama Carnesecchi... Arsenal permettendo

Marco Carnesecchi è uno dei prodotti del vivaio dell'Atalanta che nel futuro potrebbe diventare una nuova certezza della Dea. Il ragazzo del 2000 che con le sue parate sta cercando di salvare il Trapani dalla retrocessione in C, sogna presto di tornare utile alla squadra di Gasperini anche se si fatica a vederlo a fare il vice al secondo anno da professionista: molto meglio in prestito altrove per giocare con continuità. Però l'Atalanta dovrà fare attenzione anche alle sirene internazionali, perché ci sono diversi club che lo seguono con attenzione e una di queste pretendenti non è certo banale perché si tratta dell'Arsenal. I Gunners sono da sempre attenti ai giovani talenti e il portiere dell'U21 potrebbe fare al caso dei londinesi. Con l'Atalanta che però non ha certo intenzione di privarsi delle sue doti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.