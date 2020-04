Atalanta, il futuro di Duvan Zapata: il colombiano non si muove, salvo clamorose offerte

Difficile uscire dalle gerarchie di Gasperini, anche quando vieni messo da parte per un momento. Il tecnico di Grugliasco ha sempre messo davanti alle esigenze del gruppo il merito. Gioca chi sta meglio e chi è funzionale in quel determinato momento. Lo sa bene Duvan Zapata, l'infortunio e la lenta ripresa lo hanno messo leggermente in disparte rispetto ad inizio stagione: un momento di flessione, ma che non ha fatto cambiare idea a nessuno dalle parti di Zingonia. Zapata resta, salvo clamorose offerte. Proposte che difficilmente arriveranno, l'emergenza coronavirus ridimensionerà il calcio in ogni suo aspetto. Il legame, nonostante le due panchine consecutive in Champions League, è più solido che mai.

L'INFORTUNIO - Lo stop in nazionale ha condizionato in maniera evidente il calciatore colombiano. Dal punto di vista psico-fisico - il suo rientro è stato ritardato più volte per la sua paura nel calciare -, ma anche sotto l'aspetto delle gerarchie. Senza Zapata Gasperini ha cambiato il modo di giocare - con Gosens e Hateboer che tagliano di più e calciano con maggiore frequenza -, senza però variare il modulo. Risultato? Il colombiano ha fatto inevitabilmente fatica ad inserirsi in questa nuova interpretazione.

NESSUN SEGNALE - Le due panchine in Champions League e questa fatica ad adattarsi non hanno però lasciato strascichi. Anzi, Zapata ha ritrovato il gol - 5 reti nelle 8 gare giocate dopo l'infortunio - ed è riuscito pian piano a ritrovare la forma fisica. Non c'è nessun segnale nemmeno dal mercato, difficile che arrivino offerte da capogiro nelle prossime settimane. Il tutto, poi, dipenderà anche dalle nuove date che inevitabilmente coinvolgeranno anche le trattative. Per il momento Duvan sta bene a Bergamo, Gasperini difficilmente si priverà di un giocatore che se sta bene fisicamente diventa devastante.