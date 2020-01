© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nome di Trincao non ha perso attualità in casa Atalanta. Dopo aver presentato una prima offerta da 11 milioni di euro, prontamente rifiutata dal Braga, secondo Tuttosport i nerazzurri sono infatti pronti a tornare alla carica per il talento portoghese.

Il classe 1999, che piaceva anche alla Juventus, è d'altronde un esterno offensivo che in questa stagione è riuscito già a collezionare due gol e quattro assist in 17 presenze in prima squadra.