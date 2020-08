Atalanta, il fu Mattia Caldara: il centrale nerazzurro deve ritrovarsi dopo sei mesi di rodaggio

Personaggi, ambientazioni e storie non hanno nulla a che vedere tra loro. Di mezzo c'è però la consapevolezza di sentirsi vivi, di poter dare qualcosa nonostante tutto. D'altronde la storia del centrale bergamasco è un po' tragicomica. Mattia Caldara conosce bene i suoi trascorsi, scanditi da momenti altalenanti. La scelta di tornare a Bergamo ha sicuramente riacceso quella luce, quel talento mostrato prima di lasciare i nerazzurri per un lungo girovagare durato un anno e mezzo, in cui è successo praticamente di tutto. Il ritorno a casa è stato come voler mettere un punto, ripartire da zero con chi lo aveva valorizzato, ovvero Gian Piero Gasperini. I primi sei mesi, complice una pandemia che ha complicato qualsiasi cosa, sono serviti a rimettersi in corsa. Ora però è arrivato il momento di tornare ad un livello più consono.

Partenza ok - I primi mesi, dopo un lungo periodo di stop, hanno evidenziato le qualità di un giocatore che ha ancora molto da dire e da dimostrare. Caldara è stato chiamato in causa in momenti complessi, rispondendo sempre presente: un po' di affanno può anche starci, tra ritmo partita perso e gare ravvicinate non è stato facile per nessuno tornare in campo. Caldara però sa che può dare qualcosa in più, ma soprattutto è consapevole dei propri mezzi.

Perno centrale - Gasperini ripartirà dalle certezze, i centrali sono pochi ma hanno qualità da vendere. Caldara sa benissimo che deve ritrovarsi per poter convincere il tecnico di Grugliasco, ma quello che si è visto fino ad adesso fa ben sperare. Per tornare però alle prestazioni del 2018 sono necessarie due condizioni: la testa, da utilizzare soprattutto sulle palle inattive, e la certezza dei propri mezzi. Obbligo ritrovarsi, per poter tornare sui livelli visti qualche tempo fa e sperare anche in una chiamata della nazionale.