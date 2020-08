Atalanta, il Leicester punta Gosens: la richiesta però spaventa gli inglesi

Il Leicester punta Robin Gosens per sostituire Ben Chilwell, ceduto al Chelsea per 50 milioni di sterline. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK l'Atalanta non cederà però il tedesco per meno di 40 milioni, cifra ritenuta troppo altra dagli inglesi. L'alternativa per le Foxes è Nicolas Tagliafico, valutato però la stessa cifra dall'Ajax.