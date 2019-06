Atalanta, il mercato parte dalla difesa: due nomi per rinforzare il reparto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È ancora presto per parlare di nomi di mercato, ma l'Atalanta si sta già muovendo in vista della prossima stagione. La priorità è arrivare su nomi importanti, ma sempre mantenendo lo stile della Dea, come ripetuto più volte dal presidente Percassi. "Non bisogna mai dimenticarci da dove siamo arrivati", una lezione di vita, più che di calcio, quella del patron nerazzurro. Al momento i nomi che circolano nel mondo Atalanta sono molti, ma due in particolar modo hanno catturato l'attenzione della società.

I profili più indicati per rinforzare il reparto sono Kevin Bonifazi e Davide Biraschi, che potrebbero far comodo a Gian Piero Gasperini in vista del doppio impegno. Il centrale del Torino, quest'anno in prestito alla SPAL, si è ritagliato lo spazio giusto all'interno della rosa di mister Semplici: 27 le presenze, 2 i gol messi a segno, non male per un giocatore giovane e che può dare ancora molto. Sicuramente il difensore classe 1996 è abituato a giocare nella difesa a tre e ha più volte ricoperto il ruolo che nell'Atalanta è di Masiello. Un suo arrivo a Bergamo sarebbe l'ideale per crescere ed esplodere definitivamente, visto che il tecnico nerazzurro ha già dimostrato le sue capacità con i giovani difensori.

L'altro nome interessante che circola nelle ultime ore è quello di Davide Biraschi, autore di un buon campionato con il Genoa. Non è stata una delle migliori annate del Grifone, ma anche in questo caso stiamo parlando di un calciatore in grado di inserirsi senza problemi nella difesa a tre, ma anche in eventuale variante a quattro. Al momento la società rossoblù chiede 6 milioni di euro, l'ostacolo più grande rimane però la concorrenza della Lazio.

A quanto pare la Dea si sta muovendo a fari spenti in questi primi giorni di mercato, bisogna progettare al meglio la prossima stagione ma soprattutto c'è la necessità di ridurre al minimo gli errori di valutazione sui singoli acquisti. Sarà un'estate bollente, non solo per quanto riguarda le temperature.