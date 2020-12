Atalanta, il rinvio della sfida di Udine è una mezza benedizione. Testa all’Ajax per il passaggio del turno

Una mezza benedizione. Non sarà semplice incastrare le date a gennaio, ma a ogni modo un giorno di riposo - arrivato letteralmente dal cielo vista la quantità indefinibile di acqua caduta sul terreno della Dacia Arena - può fare soltanto bene all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri si sono allenati comunque a Udine prima di tornare a Bergamo, proprio per poter preparare al meglio la sfida contro l’Ajax di mercoledì: il rinvio del match contro i bianconeri farà rifiatare Gomez e compagni, pronti a tornare subito in campo ad Amsterdam: l’obiettivo - nonostante le parole del tecnico - è uno soltanto, passare agli ottavi di finale.

GIORNO DI RIPOSO - Il primo sopralluogo di La Penna, insieme ai due capitani Toloi e De Paul ha subito chiarito la situazione: impossibile giocare. Pochi rimbalzi del pallone e mobilità ridotta al lumicino: il direttore di gara ha rinviato la decisione di 45 minuti bloccando le due squadre all’ingresso del tunnel. Gara non disputata e allenamento su un campo sintetico per la squadra del Gasp prima del ritorno in serata a Zingonia. Nel pomeriggio è arrivata anche la notizia positiva sulle condizioni di Gosens: il tedesco è risultato negativo al secondo giro di tamponi, così come tutto il gruppo squadra.

DUE RISULTATI SU TRE - La Dea ora ringrazia la pioggia e pensa già alla sfida con i lancieri. I nerazzurri arriveranno a un match cruciale senza la fatica della sfida della Dacia Arena e con il pareggio e la vittoria come risultati utili per passare agli ottavi di finale. La compagine orobica è artefice del proprio destino, non si può più sbagliare: nelle peggiori delle ipotesi si va in Europa League, ma il passaggio del turno potrebbe cancellare le polemiche degli ultimi giorni.