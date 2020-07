Atalanta, il secondo posto è diventato realtà. I nerazzurri sono padroni del proprio destino

Gli impegni Champions League, l'impossibilità di ripetersi ancora e tanti altri dubbi: l'Atalanta ha trasformato i punti di domanda in punti esclamativi, in una stagione che da stupenda può trasformarsi in straordinaria. L'ennesimo passo falso dell'Inter regala un match ball storico agli orobici: ora la squadra di Gian Piero Gasperini potrà giocarsi il secondo posto in classifica.

Ai nerazzurri bastano 7 punti per raggiungere un traguardo incredibile: con gli scontri diretti a favore - sia con la Lazio che con l'Inter -, la compagine nerazzurra può compiere un vero e proprio miracolo.

Le combinazioni possibili - Le prossime due sfide saranno decisive per avvicinarsi al secondo posto: in caso di doppia vittoria delle due compagini nerazzurre, nello scontro diretto dell'ultima giornata basterebbe un solo punto alla squadra di Gasperini per raggiungere l'obiettivo. Il pareggio non dovrebbe andare oltre l'1-1 - per via del pareggio di San Siro -, ma ad ogni modo l'inerzia e l'aritmetica sono a favore della squadra bergamasca.

La Lazio può rientrare ancora, ma deve assolutamente vincere le 4 partite rimanenti: anche in caso di quadruplo successo, a pari punti passerebbe avanti sempre l'Atalanta (3-3 all'Olimpico e 3-2 al Gewiss Stadium).

Quota 100 - Per coronare al meglio una stagione incredibile ci sarebbe un altro record da abbattere. L'attacco stellare cerca quota 100 gol, ne mancano soltanto 5 per poter arrivare alla tripla cifra. I nerazzurri vogliono conquistare tutti i primati possibili, a partire dalla seconda piazza fino ad arrivare al numero di marcature: per gli altri non sarà uno scudetto, ma dalle parti di Bergamo questa stagione vale quanto un tricolore.