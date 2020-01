Atalanta, il sogno improbabile si chiama Dani Olmo

© foto di PhotoViews

Un 2019 da sogno. Difficile utilizzare altri aggettivi per un anno incredibile, dove è successo di tutto. Pronostici stravolti a parte, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini riparte nel 2020 con tanti sogni nel cassetto e alcuni obiettivi concreti, come il quarto posto finale. Lunedì c'è il Parma del gioiellino Kulusevski, che probabilmente sarà l'uomo di mercato di questa sessione invernale. Un ostacolo tutt'altro che semplice, ma Gasperini lo ha ammesso più volte: basta regalare punti e partite, c'è ancora un po' di terreno da recuperare. La testa andrà anche al mercato, con un nome di primo piano: il sogno rimane Dani Olmo, un giocatore che dalle parti di Bergamo conosco benissimo.

OLMO E CALDARA, GLI OBIETTIVI NON MANCANO - Lo spagnolo ha incantato tutti durante la prima partita di Champions League proprio contro l'Atalanta. Una prestazione magnifica che però non è stata replicata sul terreno di San Siro, anche per via delle contromosse attuate dal Gasp. Ad ogni modo il talento classe 1998 può crescere e i nerazzurri si sono mossi per capire la fattibilità dell'operazione. Al momento il giocatore è corteggiatissimo e rimane un sogno almeno per l'Atalanta, ma sappiamo che il mercato di gennaio non risponde alle consuete logiche. Nell'anno dell'Europeo i talenti vorranno assolutamente mettersi in mostra. Todibo nel frattempo si avvicina al Milan, dunque Caldara potrebbe tornare alla base: chissà se la dirigenza orobica si muoverà in tal senso per aumentare gli elementi del pacchetto arretrato.

TESTA AL PARMA - Dopo le feste si torna nuovamente in campo e l'Atalanta se la vedrà con un Parma in forma e in grado di creare problemi a chiunque. L'obiettivo rimane lo stesso, Gasperini vuole alzare l'asticella e rimaner e in Europa. Bisogna chiudere il girone di ritorno nel migliore dei modi, anche per poter dare un segnale alle avversarie. Finalmente si riparte, i nerazzurri vogliono continuare a stupire tutti.