Atalanta, il Tottenham punta su Cristante per sostituire Dembelé

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, il Tottenham avrebbe individuato Bryan Cristante come potenziale sostituto di Mousa Dembelé al termine della stagione. Il giocatore dell'Atalanta ha attirato l'attenzione di Juventus, Inter e Roma, ma gli Spurs avrebbero tutta l'intenzione di inserirsi nella corsa per arrivare al cartellino del centrocampista. In alternativa, un altro nome preso in considerazione da Pochettino, è quello di André Gomes del Barcellona.