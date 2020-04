Atalanta, il Tottenham su Gollini in caso di addio di Lloris in estate. C'è anche il Milan

Il Tottenham pensa a Pierluigi Gollini per la prossima stagione. Con il futuro di Lloris in bilico, vista la scadenza nel 2022 e il rinnovo ancora lontano, Jose Mourinho potrebbe puntare sul portiere dell'Atalanta, sempre che sia disposto a presentare un'offerta all'altezza alla Dea. Gollini piace anche al Milan in caso di addio di Donnarumma, ma il Tottenham c'è eccome ed è pronto a riportarlo in Inghilterra dopo le parentesi con Manchester United e Aston Villa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.