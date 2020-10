Atalanta, il turnover non paga: il secondo ko fa scattare i primi campanelli d'allarme

Troppi esperimenti. Se la conferma arriva direttamente da Gian Piero Gasperini, vuol dire che questa volta il turnover ha creato più disagi che altro. "C'è la necessità, da una parte, di voler inserire i nuovi ma quando giochi ad alti livelli non puoi fare troppi esperimenti": il messaggio dunque è chiaro, troppe carte mescolate possono creare problemi in un meccanismo che, visti i troppi impegni, ha il diritto di incepparsi. Le prossime due partite saranno fondamentali e considerando Napoli e la battuta d'arresto in casa con la Samp, non ci sarà ulteriore turnover.

SECONDO KO - La prova contro il Midtjylland aveva allontanato le nubi su Zingonia, ma la prestazione di sabato ha evidenziato diverse lacune della compagine orobica. No ai troppi cambi, altrimenti si rischia di intaccare significativamente le trame di gioco nerazzurre. Da rivedere anche la fase difensiva: 7 gol subiti in 2 partite iniziano a pesare un po' troppo anche per chi gioca sempre all'attacco. La seconda sconfitta deve far capire all'ambiente che in questa Atalanta ci sono ancora dei particolari da limare.

SI RIPARTE DALL'AJAX - I temi della sfida di Champions League sono tantissimi, così come l'importanza di una vittoria. Due sono però i punti fondamentali: il successo in una partita delicata può allontanare i vari malumori, ma soprattutto può mettere la Dea in una condizione ottimale di classifica. Pochi conti, pochissimi azzardi concessi e concentrazione al top: serve dare il massimo per mantenere un certo equilibrio in difesa ed evitare un'imbarcata (per maggiori informazioni chiedere al Venlo, sono 13 i gol subiti nel turno di campionato contro i lancieri). L'Atalanta è chiamata all'ennesima reazione, altrimenti i campanelli d'allarme inizieranno a suonare con un po' troppa insistenza.