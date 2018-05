Atalanta, Ilicic: “Lazio? Non firmo per il pari. Col Milan non decisiva”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante dell’Atalanta, Josip Ilicic, è stato intervistato dal Corriere di Bergamo: “Lazio? Amo il loro gioco, iper offensivo. In molti si spingono in avanti, è divertente guardarli. Se firmo per il pari? Non firmo mai per un pareggio. Non faccio mai calcoli, il mio obiettivo è sempre quello di vincere. Certo, sarà una partita difficile, ma non abbiamo paura. Di solito sono gli avversari ad avere più paura di noi. Milan gara decisiva? Non saprei. Ma mettiamo che lo sia: vinciamo con il Milan, ma perdiamo con la Lazio e con il Cagliari all’ultima. Sarebbe una gara comunque decisiva? È per quello che sostengo che l’Atalanta debba provare a vincere tutte e tre le gare che mancano al termine del campionato”.