Al termine della prima frazione del match contro il Bologna, Josip Ilcic ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo approcciato come dobbiamo fare. Ci sono state tante partite in cui siamo andati sotto. Oggi siamo partiti convinti ma la partita non è finita".

Iniziate a sentirla da lontano la musica della Champions?

"E' ancora troppo presto abbiamo ancora tante battage da affrontare. Pensiamo partita dopo partita".