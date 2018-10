Atalanta, Ilicic al 45': "Gol che non sblocca la mia stagione, ma quella di tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questa l'analisi di Josip Ilicic ai microfoni di DAZN dopo i primi quarantacinque minuti di Chievo-Atalanta: "Non credo che il mio gol abbia sbloccato la mia stagione, ma quella di tutta la squadra. Stiamo facendo un ottimo campionato, purtroppo non siamo riusciti a fare gol, oggi invece ne abbiamo fatti due. Sappiamo che non è finita, dobbiamo continuare così. Nel campionato italiano non è mai finita, dobbiamo stare attenti e sfruttare le occasioni. Ne abbiamo create tante, non ci dobbiamo fermare".