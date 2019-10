© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta, dopo essere andata in svantaggio contro l'Udinese, chiude il primo tempo in vantaggio per 3-1; gran parte del merito è di Josip Ilicic, autore di due reti oltre al rigore procurato e trasformato da Muriel. Una prestazione maiuscola quella del trequartista che, all'intervallo, indica la strada da seguire: "Non è stato un primo tempo perfetto, ma dopo il primo gol subito abbiamo fatto una buona partita e stiamo creando tanto. Loro sono in 10 e dobbiamo continuare così. Io lavoro duro ogni giorno, sapevo che sarebbe arrivato il mio momento e non voglio fermarmi mai" sono state le sue parole ai microfoni di Sky.