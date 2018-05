Atalanta, Ilicic al Corriere di Bergamo: “Vivo la migliore stagione in carriera”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante dell’Atalanta, Josip Ilicic, è stato intervistato dal Corriere di Bergamo: “Sto vivendo la migliore stagione in carriera. Ho sempre giocato ad alti livelli e, a parte l’ultimo mese, non ho avuto gravi infortuni e mi sono sempre allenato con intensità. Sulla continuità mi sono reso conto immediatamente che qui le cose sarebbero cambiate. Qui mi trovo benissimo, a livello organizzativo il club è al top. E poi c’è un discorso tattico. Nelle squadre precedenti giocavo più lontano rispetto alla porta. Magari toccavo più palloni ma non ero così decisivo”.