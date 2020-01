© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante dell'Atalanta, Josip Ilicic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Stiamo facendo molto bene ma per lottare per lo Scudetto manca ancora tanto. Serve qualità e lavoro, la Juventus ha 22 titolari di livello mondiale. Può succedere, vedi il Leicester, siamo sulla strada giusta e stiamo sorprendendo tutti, ma non è facile. Speriamo di continuare così. Adesso non siamo più una sorpresa, tutti ci conoscono e sanno cosa facciamo in campo. Dopo la sconfitta in Champions contro la Dinamo Zagabria all'esordio in molti dicevano che saremmo usciti subito ma questo ci ha dato ancora più forza. Ci divertiamo insieme e questo fa la differenza. In campo di vede e facciamo tanti gol anche per questa nostra sintonia. Il pallone della tripletta con il Torino ce l'ho a casa, devo trovare spazio in casa per le cose che ho vinto".