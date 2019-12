© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della vittoria larghissima sul Milan, Josip Ilicic, grande protagonista del pokerissimo della sua Atalanta, si è così espresso ai microfoni di DAZN: "Fossi stato al 100% avrei fatto tutta la partita (ride, ndr). Abbiamo fatto una grande gara, sapevamo non sarebbe stata facile, forse i gol sbagliati a Bologna li abbiamo fatti oggi. Abbiamo chiuso un anno straordinario, sappiamo che dobbiamo ripartire forte nel 2020. Pensiamo di partita in partita, il campionato è difficile. Dobbiamo ripartire forte, perché mi sembra che siamo un po' dietro, se vogliamo rifare la Champions bisogna ripartire nella maniera giusta. Mi metto sempre a disposizione, oggi abbiamo fatto gol bellissimi. Avremmo potuto farne altri, ma quel che conta è vincere. L'esultanza? Mi è venuta così, non ce l'ho con nessuno".