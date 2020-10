Atalanta, Ilicic corre verso il San Paolo: la sua convocazione non sarà solo simbolica

Josip Ilicic è pronto per tornare un giocatore a tutti gli effetti e in vista del San Paolo verrà regolarmente convocato da Gasperini. Sarà la prima volta in stagione, la prima volta dopo tanti mesi. Non sarà però una chiamata simbolica, perché chi ha osservato il giocatore in allenamento, è convinto che a breve tornerà il fuoriclasse decisivo che ha trascinato la Dea negli ultimi anni. Contro il Napoli potrebbe trovare un po' di spazio anche in vista della Champions, ma la cosa più importante è che i problemi sono alle spalle e che ora è pronto per scendere di nuovo in campo al fianco di Gomez e compagni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.