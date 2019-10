Atalanta-Ilicic, gioia e dolori: il Gasp non molla, nonostante le ombre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ilicic, gioia e dolore. Inutile nascondere ancora il modo di giocare di un calciatore che quando scende in campo con la determinazione non fa rimpiangere nessuno. Le giornate però possono essere grigie per chiunque e lo sloveno rischia spesso di dimenticare gli scarpini a casa. Il trequartista nerazzurro sembra soffrire determinate situazioni, come ad esempio la pressione del risultato.

Il giocatore sceso in campo all'Olimpico contro la Lazio non ha dimostrato tutte le sue qualità, ma ha soltanto assecondato l'assalto finale da parte dei biancazzurri. Nonostante questo rendimento altalenante, Gasperini lo schiererà sin dal primo minuto contro il Manchester City: l'uomo di fiducia, che non deve deludere nel match più importante della stagione.

IL RIGORE DI SAN SIRO - L'involuzione, se così vogliamo chiamarla, arriva dal rigore sbagliato contro lo Shakhtar. Un penalty calciato con pochissima convinzione e che probabilmente ha cambiato l'inerzia della gara. Le giocate rimangono quelle del grande campione, ma anche contro il Lecce si è visto un calciatore quasi spaventato anche nelle singole scelte.

LA GARA DELL'OLIMPICO - Ilicic deve assolutamente ritrovarsi, gli ultimi 30' di gioco contro la Lazio sono stati una sorta di cartina al tornasole per il giocatore sloveno. Troppa leggerezza nella gestione dell'ultimo passaggio e del contropiede, male soprattutto quando c'era da aiutare un Gomez in nettissima difficoltà. I dolori, poi, sono stati anche nel risultato finale. Una gestione migliore e meno sconsiderata del pallone avrebbe sicuramente dato i suoi frutti anche per quanto riguarda il punteggio.

TITOLARE ALL'ETIHAD - Molto probabilmente Ilicic sarà titolare nella partita di questa sera, con Gomez e Muriel a completare il tridente offensivo. In uno stadio simile e contro un avversario di questo livello, un giocatore con simili caratteristiche deve assolutamente tirare fuori tutte le proprie peculiarità (senza dimenticare gli attributi). Non solo per le gioie del Gasp e dei tifosi nerazzurri, ma per far capire a tutti che ci si può fidare di un talento tanto straordinario quanto incostante.