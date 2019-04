© foto di www.imagephotoagency.it

Quello su rigore di questa sera è stato il sesto gol di Josip Ilicic in Coppa Italia. Lo sloveno era andato a secco nelle ultime quattro edizioni: l'ultimo col in Coppa risale al 23 gennaio 2014 in Fiorentina-Siena 2-1. In quella gara segnò per i viola il tedesco Compper, per la Robur invece l'uruguaiano Giacomazzi.