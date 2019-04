© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il trequartista dell'Atalanta Josip Ilicic ha parlato a Sky Sport in vista delle ultime 9 giornate di campionato: "E' inutile parlare oggi di classifica, mancano ancora tante partite e serve ancora tanto impegno da parte nostra. Da ora in poi inoltre ci sarà anche il caldo a complicare le cose e proprio per questo noi dovremo dare qualcosa in più e lavorare duramente fino alla fine. Quelle davanti sono squadre forti che stanno bene, ma noi ci siamo guadagnati questa bella classifica. Sogno Champions? Per arrivarci dovremo fare ancora di più".