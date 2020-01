© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite della Gazzetta dello Sport, Josip Ilicic parla così del suo straordinario momento di forma: "Questa etichetta della discontinuità è venuta fuori a Firenze, dove per tre anni sono stato il miglior marcatore della squadra. E se ero discontinuo io, che sono un trequartista o addirittura un centrocampista, non una punta da venti gol a stagione, gli altri cos’erano?. A Firenze avevo preso sette pali in sette partite, se la palla fosse entrata sempre... Ci vuole anche un po’ di fortuna, ma soprattutto bisogna stare bene fisicamente e a posto di testa: oggi mi diverto, se manca una di queste due cose non ti diverti