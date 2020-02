vedi letture

Atalanta, Ilicic: "La Champions è bella, voglio giocarla finché ce la farò"

Josip Ilicic, trequartista dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport a -1 da Atalanta-Valencia. "E' una competizione che non lascia spazio agli sbagli. Se non sei al 100% non puoi giocare queste competizioni. Siamo cresciuti tanto, abbiamo capito che non è la Serie A ma una competizione complicata, la più dura di tutte. Siamo pronti, ci siamo conquistati tutto con merito".

Contro il Valencia giocate da favoriti.

"Non voglio parlare di favoriti, noi o loro. E' una gara difficile, si giocano due gare di fila, non solo 90' ma 180' minuti. E' vero che in casa serve un risultato positivo ma sappiamo che non prendere gol sarà importante. Il Valencia è forte, gioca un calcio diverso dal nostro, più aperto. Sono bravi tecnicamente, servirà mettere tutto quel che sappiamo fare".

Gasperini dice che non bisogna farsi tradire dalla troppa euforia.

"E' vero, da mesi si parla di questa partita ma eravamo concentrati sul lavoro, sul campionato. Se vogliamo ripetere queste gare, dobbiamo tornare tra le prime quattro. La Champions è bella da giocare, voglio giocarla sempre, finché ce la farò".