Atalanta, Ilicic: "Noi ci divertiamo in campo e vogliamo dare soddisfazioni a chi è a casa"

Al termine del match contro il Valencia, Josip Ilicic ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Puntavo sempre Diakhaby? Io pensavo solo alle cose che voglio fare io. Non mi preparo mai sui difensori che mi affrontano. Ho visto che lui ha fatto il passo sbagliato, ha fatto una scivolata che non doveva fare. Nel secondo rigore ho fatto finta di prendere la palla e sapevo che in un campo scivoloso la palla poteva schizzare".

Migliori sempre.

"Quando ho detto che più sono vecchio e poi sono buono è una cosa vera. Voglio andare avanti. Spiace che il calcio si giochi senza pubblico ma va bene così. Noi ci divertiamo in campo e vogliamo dare soddisfazioni a chi è a casa".

Questa Atalanta in Europa ha un limite?

"Già dopo la partita di Milano ho detto che l'Atalanta non è più una sorpresa. Vogliamo continuare. Il nostro obiettivo è fare vedere che meritiamo dove siamo adesso, vogliamo migliorare e la cosa più importante è divertirsi. Non è così facile arrivare a questi livelli ma è un percorso che dura da anni. Ci divertiamo, andiamo avanti, non pensiamo al prossimo avversario".

Pensi a dei premi individuali e non solo quello collettivo?

"Oggi sono stato io quello che ha segnato ma per me è più importante vincere con la squadra. Un giocatore senza la squadra non è niente".