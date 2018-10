Il Torino e la Fiorentina fanno affidamento sui loro gol per sognare l'Europa, ma Andrea Belotti e Giovanni Simeone continuano a faticare nei pressi della porta avversaria. Anche stasera, nella sfida in casa dei granata, sia il Gallo che il Cholito hanno lasciato il campo senza riuscire...

Evoluzione o involuzione? Belotti e Simeone deludono in zona gol

Aina trova il palo, poi la schiena di Lafont: autogol mette in gioco il Toro

Empoli, Andreazzoli: "I punti virtuali non esistono nel calcio"

Benassi e il conto aperto col Torino: gol al decimo turno, come un anno fa

Il Toro perde Mazzarri: tecnico espulso al 30' per le eccessive proteste

Cerruti: "Milan, non basta Higuain. Gattuso deve restare"

Juventus, Allegri: "CR7? Per vincere ci vogliono i grandi campioni"

Juventus, Pjanic: "In ogni stadio con la convinzione di poter vincere"

Juventus, Dybala: "La prima da capitano non si scorda mai"

Juve, nel mirino c'è Pulisic: il crack non ha rinnovato col Dortmund

Tanto agonismo e due gol: Torino e Fiorentina si dividono la posta in palio

Atalanta, Ilicic: "Non era facile contro il Parma. Come sto? Devo crescere"

Le pagelle del Torino - Sirigu, Meite e Aina al top. Belotti non incide

Parma, D'Aversa: "Il risultato non rispecchia l'andamento della gara"

Josip Ilicic è stato intervistato dal sito ufficiale dell'Atalanta dopo il successo casalingo con il Parma: "La traversa? L'importante è vincere, la palla magari entrerà la prossima volta. Il gol del vantaggio? È stata brava tutta la squadra, De Roon ha rubato un bel pallone e siamo riusciti a sfruttare l'occasione. Il Parma? È difficile affrontare le squadre che si chiudono dietro e giocano in contropiede. Quando fai gol contro squadre del genere, si aprono gli spazi e diventa tutto più facile. Come sto? Sono stanco, mi manca ancora qualcosa e devo crescere. L'affetto del pubblico? Lo sento sempre, ci danno il loro sostegno sempre, anche nei momenti più difficili".

