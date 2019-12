© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il trequartista nerazzurro Josip Ilicic è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Atalanta-Milan: "Mi sento abbastanza bene, dopo un infortunio non sei al 100%, ma sono pronto ad aiutare i ragazzi, vediamo se il mister mi fa giocare. Lavoriamo da tanto sul cinismo sotto porta, in alcune giornate riusciamo a fare tre o quattro gol, in altre non segniamo nemmeno a porta vuota. È il calcio, ci lavoriamo, e speriamo che oggi giri a nostro favore".