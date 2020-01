Atalanta, Ilicic: "Oggi grande reazione. Difficile il gol da metà campo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Parlando ai microfoni ufficiali del club, l'attaccante dell'Atalanta Josip Ilicic dopo il 7-0 rifilato al Torino ha detto: "Grande è stata la squadra, non solo io perché se la squadra gioca bene può uscire un giocatore singolo. Oggi abbiamo fatto una partita straordinaria, dovevamo reagire dopo la sconfitta contro la Spal e ci siamo riusciti. Sono contento soprattutto per i tre punti, non tanto per il risultato perché dico che siamo abituati a fare tanti gol ma oggi ci siamo divertiti".

Partita incalanata subito bene?

"Sì, ma avevo la sensazione che questa era la partita giusta per fare un buon risultato. Lo sapevamo che contro di loro nei precedenti avevamo sofferto tanto, ci siamo preparati bene e dopo il calo contro la Spal, dovevamo reagire e ci siamo riusciti. Abbiamo segnato 7 gol e questo ci deve dare ancora più spinta".

Quali scegli dei tre gol segnati?

"Non mi piace scegliere i gol però quello da metà campo era quello più difficile, sono contento per tutti i tre gol però quello che rimane nella testa è quello da metà campo".

Una delle armi dell'Atalanta è essere concentrati fino all'ultimo?

"Certo, se giochiamo così, è dura per tutti, giochiamo da squadra, difendiamo tutti quanto ma dobbiamo stare bene tutti fisicamente ed è quello che non siamo riusciti a fare contro la Spal. Oggi lo abbiamo fatto, la squadra ci tiene, merita tutti questi risultati e non ci vogliamo fermare".