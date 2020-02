vedi letture

Atalanta, Ilicic: "Partita perfetta. Rimane la rabbia per il gol subito"

Ennesima prestazione di alto livello per Josip Ilicic, lo sloveno sempre più leader dell'Atalanta. Queste le sue parole dopo il 4-1 inflitto al Valencia nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Fare così tanti gol in Champions non è semplice. Abbiamo fatto una partita perfetta ma siamo un po' arrabbiati per il gol preso. Andare a Valencia senza gol subiti sarebbe stato diverso. Adesso dovremo andare la e non concedere nulla. Sinceramente non so più cosa dire di questa squadra. Il gol? Sono contento più per la vittoria che per il mio primo gol in Champions. Ringrazio tutti, soprattutto i tifosi che sono arrivati da Bergamo. Il ritorno? Ho già giocato a Valencia, dove ci sarà un pubblico che spinge molto. Dovremo cancellare subito questa vittoria e pensare alla gara di campionato"