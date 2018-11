Atalanta, Ilicic shock: "Temevo di non svegliarmi più. Come Astori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josip Ilicic ha avuto un problema che lo ha costretto a saltare l'inizio del campionato e quando ne parla si percepisce quanto sia stato difficile superare questo momento: "Ho pensato ad Astori - ha dichiarato al Corriere dello Sport - Stavo male e temevo di non svegliarmi più come Davide. Ho sofferto molto per lui".