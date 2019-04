© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della sua intervista con Sky, Josip Ilicic ha parlato anche del finale di stagione che attende l'Atalanta e della differenza tra il giocare con Zapata e con Petagna: "All’inizio abbiamo sofferto un po’. Zapata per esempio non ha capito subito ciò che avrebbe dovuto fare. L’anno precedente avevamo uno come Petagna, che faceva bene anche se non riusciva a segnare tanti gol. Ora abbiamo Duvan che è un goleador, quello che ci serviva. Ci sono dei momenti in cui io e Papu Gomez tiriamo avanti la squadra. Lì è importante avere qualcuno davanti che sappia buttarla dentro. Ci troviamo bene, l’importante è che giochi bene tutta la squadra e non solo il singolo. Tra Coppa Italia e zona Chammpions sceglierei la Coppa Italia perché è un trofeo che ho sfiorato ma che mi manca. Ho fatto due finali (Con Palermo e Fiorentina ndr) ed è bello giocare davanti a così tanta gente. Voglio ripetere questa emozione e lo voglio fare in una società importante come l’Atalanta”.