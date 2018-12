© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Atalanta, Josip Ilicic, parla a Sky Sport, dopo la vittoria per 6-2 contro il Sassuolo. Lo sloveno è stato grande protagonista, autore di una tripletta. Queste le sue parole: "Una tripletta che vale molto, ma conta di più la vittoria. Per fortuna siamo una buona squadra che dà tutto fino alla fine. Non sono partito titolare, ma mi sono fatto trovare tempo. Ora pensiamo a riposarci, a stare con le nostre famiglie, poi pensiamo a quello che accadrà il prossimo anno".