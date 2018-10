Atalanta implacabile: segna Mancini, Parma che non difende più

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Mancini realizza il tre a zero e aumenta il divario tra Atalanta e Parma: il giovane centrale vince il duello fisico con Rigoni e ancora una volta su corner, stavolta da destra, insacca il tris per i padroni di casa. Parma che si è sciolto come neve al solo dopo il vantaggio orobico e che ora rischia la goleada.