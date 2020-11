Atalanta in Champions e senza centravanti. Come contro il City un anno fa

vedi letture

Un punto può bastare all'Atalanta per non essere costretta a vincere contro l'Ajax? Sicuramente pareggiare ad Anfield contro il Liverpool sarebbe l'ennesima bella storia degli ultimi cinque anni nerazzurri, ma è evidente che prolungare di un'altra partita la necessità di fare punti per i Reds aiuterebbe a non farla prendere sotto gamba nel ritorno contro gli olandesi, da una parte, dando qualche probabilità in più di non dovere assolutamente vincere all'Amsterdam Arena per i nerazzurri.

Gasperini ha deciso di non schierare un centravanti. Un modo di giocare già visto un anno fa, quando Zapata era rimasto fuori nel ciclo fra ottobre e novembre, costringendo Pasalic a fare il centravanti ombra, con Ilicic e Gomez. Stavolta il colombiano è disponibile, il croato no, ma viene inserito Pessina a metà campo, per infoltire e irrobustire la mediana e magari dare più spazio ai due tenori davanti. Così Ilicic, bersagliato dalle critiche, rimane comunque il titolare spedendo in panchina Muriel, Zapata e Miranchuk.