© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Papu Gomez, capitano dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport soffermandosi tra le altre cose anche sfida di Champions contro il Valencia: "Mi piace il calcio spagnolo, lo seguo, non so se il Valencia abbia qualcosa più di noi. Le squadre spagnole giocano sempre molto bene. Penso che ce la possiamo giocare alla pari e che possiamo sorprenderli per il nostro modo di giocare. Speriamo di passare il turno. Era il rivale che volevamo, nessuno voleva prendere i big. La partita è 50 e 50".