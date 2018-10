Atalanta in crisi, Masiello: "L'eliminazione in Europa ci ha fatto male"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Masiello, difensore dell'Atalanta, parla a Sky Sport 24 del suo stato di forma. "Ho avuto una lesione di secondo grado al retto femorale, sarò out due gare per recuperare. Non vogliamo affrettare i tempi, voglio rientrare più forte di prima. Eravamo partiti bene in stagione, poi l'eliminazione europea ci ha fatto male. Purtroppo siamo usciti, in campionato abbiamo difficoltà come risultati ma come voglia di fare l'Atalanta non ha sbagliato. Ci manca la vittoria per ritrovare serenità ma possiamo ripartire nel migliore dei modi. Il Chievo Verona? E' una gara difficile, delicata, dovremo prepararla nel dettaglio. Sono in difficoltà pure loro, li rispettiamo perché sono in A da anni: sarà una bella sfida che vale tanto e ci faremo trovare pronti. Il mio rinnovo triennale? Ho già rinnovato a luglio, non so come sia uscita ma fa piacere. Il club è disposto al dialogo, per me è un onore essere qua".