Atalanta in emergenza col Liverpool: Gosens non recupera e tre nuovi infortuni col Crotone

vedi letture

Di ritorno da Crotone, Gian Piero Gasperini mette in valigia anche qualche brutta notizia. La nota lieta sta tutta nel risultato, nel ritorno ai tre punti in campionato. Ma non c'è tempo di esultare, perché tra tre giorni sarà tempo di big match col Liverpool in Champions League. E allo Scida l'allenatore nerazzurro potrebbe aver perso altre tre pedine: problemi muscolare per Hateboer e Romero, forte contusione per Toloi. Tutti e tre in dubbio per martedì.

Fino a cinque titolari out. Possibili assenze che andrebbero a sommarsi a quelle di de Roon e Gosens (quest'ultimo non recupererà), oltre a quella del lungodegente Caldara. Gasperini potrebbe dunque essere costretto a mischiare le carte e sarà in emergenza soprattutto a centrocampo, reparto in cui per il momento sono fermi tre titolari su quattro (de Roon e i due esterni), e in difesa dove avanzano a questo punto le quotazioni di Djimsiti, Palomino e Sutalo.