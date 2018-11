Atalanta-Inter 1-1, clamoroso a Bergamo: Icardi la riapre in 30 secondi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Bastano trenta secondi all'Inter per rimettere in piedi una partita che nel primo tempo sembrava ormai irrecuperabile. Disimpegno goffamente sbagliato da Berisha e tocco con la mano di Mancini su un lob in area di Politano. Il signor Maresca non ha dubbi: è calcio di rigore. E dal dischetto Mauro Icardi è ancora una volta impeccabile. Ripresa tutta da vivere, risultato di nuovo in parità al 46'.