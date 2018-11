Atalanta-Inter 2-1, Mancini riporta avanti la Dea nel momento più duro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Perfetta combinazione Ilicic-Mancini, l'Atalanta è di nuovo in vantaggio allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Calcio di punizione dalla sinistra, lo sloveno mette dentro un pallone perfetto per il giovane difensore, che sovrasta fisicamente Miranda e incorna in rete il suo terzo gol consecutivo al 62'. Partita emozionante, la Dea torna avanti nel momento più difficile.