Atalanta-Inter in zona rossa, Conte: "Influisce. Oggi più che in passato questa vicenda colpisce"

L'Inter domani giocherà a Bergamo contro l'Atalanta, La sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A andrà in scena in una zona rossa in base alle disposizioni dell'ultimo DPCM. Ma questo influirà sul match? E' stato chiesto all'allenatore Antonio Conte. Questa la sua risposta in conferenza stampa: "Inutile dire che non influisca perché a differenza del passato oggi siamo molto più colpiti, tanto i calciatori quanto le famiglie a casa. Fai allenamento e prepari delle partite non contando sui giocatori perché ci sono negatività e poi positivizzazioni che non ti consentono di prepararti. La situazione non è semplice per nessuno, ma la dobbiamo affrontare. Spesso qualcuno se ne dimentica ma al di là dell'aspetto sportivo c'è quello umano che viene tralasciato in favore di altre cose, ma non è semplice per chi deve gestire queste situazioni".

