Atalanta-Inter, le formazioni: B. Valero e Santon dal 1'. Candreva out

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spalletti conferma le intenzioni della vigilia: Borja Valero dal primo minuto Cancelo sulla trequarti e Candreva in panchina. In difesa rilanciato Santon come terzino sinistro con D'Ambrosio a destra. Gasperini risponde con il giovane Barrow in attacco dall'inizio. Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Barrow, Gomez

Inter (4-2-3-1). Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Santon; Gagliardini, Valero; Cancelo, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.