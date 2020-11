Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali: Lukaku in panchina. Nella Dea c'è Ruggeri a sinistra

Sfida fra le due deluse di Champions, quella di questo pomeriggio fra Atalanta e Inter. I dubbi della vigilia riguardavano l’eventuale presenza in campo dal primo minuto di Romelu Lukaku. Antonio Conte ha sciolto le riserve, i due titolari del 3-4-1-2 interista sono Alexis Sanchez e Lautaro Martinez con Barella alle loro spalle. Per il resto tante conferme rispetto alle indiscrezioni della vigilia, con l’unica sorpresa che riguarda la presenza di Darmian a destra e non Hakimi.

Conferme anche in casa Atalanta: assenti Gosens e De Roon, a centrocampo ci sarà Pasalic mentre sulla sinistra il giovane Ruggeri con Malinovskyi a sostegno di Gomez-Zapata.

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter:

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Malinovskyi; Gomez, Zapata

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Sanchez, Lautaro